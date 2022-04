Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Freitagnachmittag an

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 167,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,45 EUR. Bei 164,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.695 Deutsche Börse-Aktien.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 169,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,56 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 132,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,43 EUR.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.187,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

