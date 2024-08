Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 202,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 202,80 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 203,20 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 202,70 EUR. Bei 202,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.125 Deutsche Börse-Aktien.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 203,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

