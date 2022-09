Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 168,30 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 169,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.098 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 4,32 Prozent Luft nach oben. Bei 135,80 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 180,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.017,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 881,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 30.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 7,88 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie legt zu: S&P bestätigt Deutsche Börse mit AA/A-1+ - Neue Partnerschaft mit Santiago Exchange

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Aktieninstitut: Erweiterung des DAX auf 40 Werte nur ein erster Schritt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com