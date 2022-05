Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 156,35 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,60 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 214.625 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (169,95 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2022. 8,00 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 173,52 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,81 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,88 Prozent auf 1.187,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 8,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Deutsche Börse-Aktie mit Gewinnen: Eurex gewinnt neuen Kunden für Repo-Clearing

Deutsche Börse-Aktie fester: Deutsche Börse will ursprüngliche Prognose für 2022 übertreffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com