Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 42,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 41,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.820 Deutsche Post-Aktien.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,16 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 8,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 63,81 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 19,12 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 23,38 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Deutsche Post am 03.05.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

