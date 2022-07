Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 11.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 36,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,63 EUR aus. Bei 35,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 504.845 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,38 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 41,05 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,66 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 22.593,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

So stuften die Analysten die Deutsche Post-Aktie im vergangenen Monat ein

Deutsche Post-Aktie stärker: DHL und Hapag-Lloyd arbeiten bei CO2-Senkung zusammen

Deutsche Post-Aktie in Rot: DHL eCommerce Solutions investiert stark in Großbritannien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com