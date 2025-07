DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 38,53 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 38,53 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.281 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 24,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,25 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

