Freundlicher Handel: NASDAQ Composite klettert

Kursentwicklung im Fokus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 21.080,13 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,304 Prozent auf 21.083,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21.020,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.107,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.001,68 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,572 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19.912,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.166,04 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 17.342,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.107,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 11,82 Prozent auf 0,61 USD), Richardson Electronics (+ 9,92 Prozent auf 10,75 USD), Donegal Group B (+ 5,86) Prozent auf 16,62 USD), Harvard Bioscience (+ 5,74 Prozent auf 0,59 USD) und PetMed Express (+ 5,32 Prozent auf 3,96 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-21,52 Prozent auf 30,30 USD), Inter Parfums (-9,42 Prozent auf 119,77 USD), World Acceptance (-8,13 Prozent auf 157,38 USD), USANA Health Sciences (-7,54 Prozent auf 32,76 USD) und Olympic Steel (-7,33 Prozent auf 32,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.207.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,542 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net