DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 40,80 EUR nach oben. Bei 41,23 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 714.382 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 24,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

