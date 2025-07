DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,69 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 40,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,73 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,42 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 209.900 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Gewinne von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

