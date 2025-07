DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 40,51 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 40,51 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 397.671 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

