Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Deutsche Post legte um 21.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 38,65 EUR. Bei 38,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 686.713 Deutsche Post-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 33,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 14,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 58,66 EUR.

Am 03.05.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 0,94 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 22.593,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 18.860,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Deutsche Post die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com