Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 38,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 597.923 Deutsche Post-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 38,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,44 EUR am 13.06.2022. Abschläge von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,05 EUR.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.029,00 EUR – ein Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 19.473,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 07.11.2023.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an

Deutsche Post-Aktie leicht im Minus: Portoerhöhung zwischen 2019 und 2021 rechtswidrig

Deutsche Post-Aktie gibt nach: DHL Supply Chain erweitert Logistikkapazität für Pharma- und Medizinprodukte

