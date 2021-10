Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt ab

Zuletzt fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 53,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.582 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 53,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,59 EUR. Bisher wurden heute 496.289 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,38 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,84 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,72 EUR. In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

