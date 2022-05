Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.151 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 24.02.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 28.934,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27.622,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Deutsche Telekom am 13.05.2022 vorlegen. Am 11.05.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com