Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,90 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 25,90 EUR. Bei 25,97 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.929.144 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,97 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,859 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,59 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

