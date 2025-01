Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 29,35 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 29,35 EUR. Bei 29,46 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.381.615 Stück.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 36,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

