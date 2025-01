Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 29,34 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,34 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,41 EUR an. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 135.736 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,91 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,36 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

