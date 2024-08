Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 23,67 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,67 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.563.297 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,895 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 27,94 Mrd. EUR gegenüber 27,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

