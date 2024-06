Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,65 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,65 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,69 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,60 EUR. Bei 22,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.569 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 3,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,24 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,82 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,81 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge