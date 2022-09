Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,86 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.578.495 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,75 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 30,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 29.08.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.593,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

