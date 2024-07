Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,93 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,93 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,02 EUR. Mit einem Wert von 23,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.752.202 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

