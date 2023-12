Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,62 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,62 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,65 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 3.167.924 Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 18,19 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,96 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.979,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

