Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit KursVerlusten

Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,63 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,68 EUR. Zuletzt wechselten 267.627 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 01.06.2022 markierte das Papier bei 19,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 28,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,04 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.023,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.390,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

