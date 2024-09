Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,03 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 26,03 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,82 EUR ein. Mit einem Wert von 25,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.440.337 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,860 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,93 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

