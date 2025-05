Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 31,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 31,65 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 31,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,33 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.463.883 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 21,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,75 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,50 EUR.

Am 26.02.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 15.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

