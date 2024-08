Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahezu unverändert

Deutsche Telekom im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,61 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,61 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,60 EUR. Bei 24,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 784.681 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 24,83 EUR erreichte der Titel am 12.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2023 bei 18,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,75 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 28,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2024 aus.

