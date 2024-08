Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,67 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,67 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.537.664 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,83 EUR an. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2023 bei 18,77 EUR. Mit Abgaben von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

