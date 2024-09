Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,49 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.174.742 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,49 EUR erreichte der Titel am 12.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,34 Prozent zulegen. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 35,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,857 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,93 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

