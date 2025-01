Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 29,84 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 29,84 EUR. Bei 29,85 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.301.849 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 30,78 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 3,05 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,64 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 28,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

