Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 33,58 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 33,58 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,28 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.695.464 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,27 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,74 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

