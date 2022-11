Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Montagvormittag

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 18,99 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 358.781 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 31,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,51 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28.979,00 EUR gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

