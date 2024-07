Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag nahezu unverändert

Deutsche Telekom im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,88 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,88 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,88 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.937 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 24,02 EUR erreichte der Titel am 08.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,59 Prozent zulegen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 22,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,896 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

