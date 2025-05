Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Freitagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,75 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 32,75 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,09 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.546.260 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,03 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

