Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag stärker

Deutsche Telekom im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,77 EUR. Bisher wurden heute 1.052.665 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,76 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,896 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags