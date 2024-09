Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 26,78 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 26,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,70 EUR. Mit einem Wert von 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 138.427 Aktien.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 27,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,860 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,80 EUR je Aktie.

