Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,03 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 24,03 EUR zu. Bei 24,04 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.309.041 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,02 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2024. 0,04 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 23,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,904 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,39 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

