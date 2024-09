Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit Kursplus

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 26,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 26,75 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,75 EUR. Bei 26,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.645 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 27,02 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,03 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,860 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,92 EUR.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 28,39 Mrd. EUR gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

