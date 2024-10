Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 28,16 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 28,16 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,90 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.444.447 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 28,33 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 28,98 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,863 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,93 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge