Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag im Plus

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 19,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,32 EUR. Bei 19,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.918.923 Stück gehandelt.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.877,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

