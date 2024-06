Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag freundlich

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 22,83 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 22,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,90 EUR. Bei 22,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.638.619 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Mit Abgaben von 18,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

