Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,21 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,21 EUR. Bei 25,25 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.414 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,25 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,91 EUR am 19.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,898 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,59 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

