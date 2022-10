Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 18,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,25 EUR. Bei 18,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.106 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26.593,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 26.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

