Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Montagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 18,21 EUR. Bei 18,23 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 231.832 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,04 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28.023,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.390,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,56 EUR im Jahr 2023 aus.

