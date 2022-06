Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 21.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,49 EUR nach. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 18,45 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.893 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 4,24 Prozent zulegen. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 27,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,04 EUR.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.023,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.390,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie schlussendlich gefragt: Offenbar mehrere Interessenten für Funkmastsparte der Deutschen Telekom

Trading Idee: Deutsche Telekom - Abprall am 10er-EMA?

Deutsche Telekom-Aktie freundlich: Verhandlung über Klage iranischer Bank verschoben - Telekom soll Zugang zur "letzten Meile" ermöglichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com