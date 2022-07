Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Um 21.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 18,53 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,28 EUR. Bei 18,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.938.381 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 19,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,49 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.023,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.390,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

