Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 19,15 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,16 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.857 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,86 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,47 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.877,00 EUR eingefahren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Deutsche Telekom