Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,25 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,25 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 554.088 Stück.

Bei 25,34 EUR erreichte der Titel am 19.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.08.2023 (19,10 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,890 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

