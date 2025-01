Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 29,56 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 29,56 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,44 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 4.495.862 Stück.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 30,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 3,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,897 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 28,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

