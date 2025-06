Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 31,25 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 31,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,45 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.863 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 14,91 Prozent wieder erreichen. Bei 22,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 26,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,17 EUR an.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

